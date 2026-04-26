Riña familiar en Montecristo deja dos heridos con arma blanca

Un hombre con heridas graves así como una mujer con un corte en el brazo fue el saldo de una riña familiar en la calle 18 por Montecristo.

Los hechos comenzaron en un bar de la zona, en donde la discusión subió de tono hasta llegar a los golpes y se utilizó un arma blanca, presuntamente un machete.

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Al sitio llegó la ambulancia 210 del Servicio de Atención de Urgencias Médicas (SAMU), que trasladó a un joven ensangrentado, sacado de la tercera privada de la 18 con Montecristo, en donde se había refugiado.

Posteriormente arribó la ambulancia 211 del SAMU, que brindó atención médica a una mujer con un corte en el brazo por arma blanca. Sin embargo, no ameritó traslado a hospital, por lo que fue estabilizada en el mismo sitio.