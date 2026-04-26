Motociclista ebrio derrapa en Sihochac y resulta herido

Anoche, una persona del sexo masculino apodado La Parka, en estado de ebriedad, sufrió un accidente al derrapar por venir a exceso de velocidad a bordo de su motocicleta en la junta municipal de Sihochac, municipio de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró alrededor de las 23:30 horas, a unos 300 metros de la ex caseta de policía.

Según los datos preliminares, La Parka conducía su motocicleta en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, cuando perdió el control del manubrio y terminó fuera de la carpeta asfáltica, en una zona con maleza.

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Antes del accidente, esta persona había estado ingiriendo bebidas alcohólicas en una cantina ubicada en la cabecera de Sihochac.

Tras el golpe, el joven motorista, originario de la localidad de La Joya, municipio de Champotón, terminó con laceraciones en brazos y en el rostro, este último con visible sangrado.

Fue trasladado a la clínica del IMSS a bordo de la ambulancia de Sihochac, que lo llevó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad del Sol para su respectiva valoración médica.