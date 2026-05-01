Grave accidente en corrida de toros deja a menor de 14 años al borde de la muerte en Oxholón

Una noche de fiesta terminó en tragedia en la comisaría de Oxholón, donde un adolescente de apenas 14 años resultó gravemente herido tras ser embestido por un toro durante una corrida.

De acuerdo con reportes preliminares, el menor identificado como J.M.M. participaba en la actividad montando un caballo dentro del ruedo, cuando repentinamente perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de metro y medio.

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Testigos relataron que, tras la caída, el adolescente no logró ponerse a salvo y fue alcanzado por un toro que lo embistió, provocándole una profunda herida en el costado derecho del cuello. La lesión generó abundante sangrado, lo que causó momentos de pánico entre los asistentes.

Personas que presenciaron el hecho solicitaron de inmediato apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizar al menor en el lugar.

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Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital del IMSS en Umán, donde ingresó en estado crítico, luego de presentar un paro cardiorrespiratorio derivado de la gravedad de sus lesiones.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área y tomaron conocimiento de lo ocurrido para el deslinde de responsabilidades.