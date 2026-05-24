Controlaron incendio en vivienda de la colonia Ocho Calles en Tizimín

La rápida intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos de la de Seguridad Pública (SSP) evitó que un incendio consumiera por completo una vivienda de la colonia Ocho Calles, en la ciudad de Tizimín, durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con información oficial de la SSP, el siniestro ocurrió en un domicilio construido con madera, barro y techo de paja, donde las llamas comenzaron presuntamente a causa de brasas de un fogón que no fueron apagadas correctamente tras preparar alimentos la noche anterior.

Noticia Destacada Sequía y calor elevan riesgo de incendios forestales en Yucatán; más de 400 hectáreas ya han sido afectadas

Según se informó, la propietaria despertó al percibir el intenso calor y escuchar cómo avanzaba el fuego en el área de la cocina, por lo que rápidamente puso a salvo a los integrantes de su familia antes de que las llamas alcanzaran otras habitaciones de la vivienda.

Tras el reporte de emergencia, bomberos de la SSP acudieron al lugar y realizaron labores para controlar y sofocar el incendio, evitando que el fuego se propagara a predios cercanos. Autoridades municipales también arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

La propietaria despertó al sentir el calor y logró sacar a su familia antes de que avanzara el incendio / SSP

El incendio dejó daños materiales en muebles, electrodomésticos, ropa y documentos personales; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Ante este hecho, la SSP exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones en los hogares, verificando que fogones, veladoras, brasas y cualquier fuente de calor queden completamente apagados antes de dormir o salir de casa, además de mantener materiales inflamables alejados de cocinas y conexiones eléctricas.