Mortal accidente en la carretera Mérida-Celestún deja cinco muertos, dos menores de edad

Una tragedia tuvo lugar este lunes 25 de mayo en la carretera Mérida-Celestún, lugar en donde un choque frontal entre dos vehículos dejó un saldo de cinco muertos, entre los que se encuentran dos menores de edad.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 50 en el tramo Kinchil–Celestún; en la zona poniente de Yucatán. Al lugar del accidente llegaron cuerpos de emergencia para dar atención a los heridos, además de varias corporaciones policiacas para desplegar un operativo de contingencia.

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¿Cómo fue el accidente en la carretera Mérida-Celestún?

De acuerdo con los primeros reportes, dos vehículos colisionaron de frente por razones que se encuentran bajo investigación por las autoridades. Versiones preliminares señalan que uno de los autos involucrados habría invadido el carril contrario; sin embargo, no existe información oficial al respecto.

Tras el accidente, paramédicos, policías estatales y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para comenzar los trabajos de rescate de los afectados, además de brindar atención médica a los heridos. Todo esto ocurría mientras familiares y testigos veían con terror y tristeza el fuerte accidente.

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Mientras elementos de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense realizaban las diligencias correspondientes, la zona quedó acordonada por varias horas. Las autoridades investigan los hechos para poder esclarecer lo sucedido sobre este trágico accidente.

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