Antiguo Hospital O'Horán de Mérida cerraría el 15 de junio tras concluir el traslado total

Con la llegada de los primeros pacientes desde las primeras horas de este lunes, el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán puso en marcha su área de Urgencias y aceleró así el proceso de traslado definitivo de servicios médicos desde el antiguo nosocomio hacia la nueva sede ubicada en la colonia Renacimiento, en el Sur de Mérida.

La apertura del servicio comenzó a las siete de la mañana. A partir de ese momento, personas provenientes de distintos municipios comenzaron a ingresar al nuevo hospital para recibir atención médica tanto en urgencias para adultos como en el área pediátrica.

El arranque fue supervisado por el secretario estatal de Salud, Miguel Alcocer Gamboa, y la directora del hospital, María Teresa Zapata Villalobos, quienes señalaron que esta etapa forma parte de la migración gradual de servicios que inició semanas atrás.

De acuerdo con las autoridades, más de 100 pacientes han sido trasladados desde el antiguo O’Horán y otras instituciones médicas hacia el nuevo complejo hospitalario, donde ya funcionan áreas de Hospitalización, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía y Consulta Externa.

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Alcocer Gamboa explicó que el sistema de atención en Urgencias inicia con el proceso de triage, mediante el cual médicos clasifican a los pacientes según la gravedad de su estado de salud para definir la rapidez y el tipo de atención requerida. Los casos críticos son enviados directamente al área de choque.

“El objetivo es que el paciente tenga una atención más rápida y resolutiva”, señaló el funcionario al destacar que el nuevo edificio cuenta con mayor capacidad operativa que el antiguo hospital.

Cinco turnos abiertos

En el área de observación de Urgencias pueden atenderse más de 150 personas de manera simultánea, mientras que más de 300 trabajadores –entre médicos, enfermeras, personal administrativo y de trabajo social– fueron distribuidos en cinco turnos para mantener el funcionamiento permanente del servicio.

Las autoridades indicaron que en el antiguo Hospital O’Horán se recibían diariamente entre 100 y 200 pacientes en Urgencias, aunque muchos de los casos podían resolverse sin necesidad de hospitalización, únicamente con consulta médica y tratamiento ambulatorio.

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Uno de los principales retos del nuevo modelo hospitalario será reducir los tiempos de permanencia en esa área. Según informó la Secretaría de Salud, el esquema impulsado por IMSS-Bienestar busca que, en promedio, un paciente permanezca menos de ocho horas antes de ser canalizado a hospitalización u otra área especializada.

Fin a limitaciones

La apertura de Urgencias representa uno de los pasos más importantes en la sustitución del antiguo O’Horán, un hospital emblemático para la atención pública en Yucatán que durante décadas operó con alta demanda y limitaciones de espacio.

El nuevo complejo fue proyectado para ampliar la capacidad de atención médica especializada en el estado y responder al crecimiento poblacional de Mérida y municipios del interior.

Finalmente, el secretario de Salud confirmó que el cierre definitivo del antiguo Hospital O’Horán está programado para el próximo 15 de junio, fecha en la que concluirá formalmente el traslado total de operaciones hacia la nueva sede.