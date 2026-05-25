Por apagón en Yucatán, todas estas colonias no tienen agua o baja presión

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) dio a conocer que los apagones y falta de energía eléctrica han impactado de manera directa el funcionamientos de algunas plantas potabilizadoras.

Las plantas potabilizadoras Mérida I, II y III son las afectadas por esta situación y se encuentran fuera de servicio, por lo que múltiples colonias y fraccionamientos de Mérida no cuentan con agua.

"Informamos a la ciudadanía que, debido a falta de energía eléctrica, las Plantas Potabilizadoras Mérida I, II y III se encuentran fuera de servicio. La #CFE ya se encuentra trabajando en la atención de esta situación para lograr un pronto restablecimiento".

"Debido a esto, podrían presentarse bajas de presión y/o falta de suministro en las zonas de influencia", explicó JAPAY en el comunicado, en donde también compartió una lista de las colonias y fraccionamientos afectados por la falta de funcionamiento de las plantas Mérida I, II, y III.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) agradeció la comprensión y pidió paciencia a los usuarios afectados durante el tiempo que duren los trabajos para restablecer el servicio.

En plena temporada de calor, los apagones han azotado a toda la Península de Yucatán: municipios y comunidades de Quintana Roo, Campeche y Yucatán se han visto perjudicados por los cortes de energía constantes. Esta situación ha generado gran molestia entre la población, ya que sufre con los golpes de calor porque no funcionan los aires acondicionados.

Además, los electrodomésticos y dispositivos electrónicos también sufren daños por los apagones y variaciones eléctricas actuales. El personal de la CFE se encuentra en actividad intensa para reestablecer el servicio en diferentes zonas de la Península.