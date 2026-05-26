Campeche: Conductor pierde el control de su vehículo y se estrella contra barda en Siglo XXI

El conductor de un automóvil terminó estrellándose contra la barda de un predio ubicado en la entrada del fraccionamiento Siglo XXI, donde el sujeto tuvo que ser llevado al hospital y el caso turnado ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM).

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Los hechos ocurrieron cuando el guiador del auto, a pocos metros de llegar al cruce de la calle Segunda, perdió el control y la unidad se proyectó contra un poste y barda. Tras el impacto, vecinos y propietarios del domicilio auxiliaron al lesionado, mientras arribaban elementos policiacos, personal naval y paramédicos del sector salud, quienes brindaron atención prehospitalaria.

FGECAM investiga choque en fraccionamiento Siglo XXI / Dismar Herrera

Sin embargo, sus heridas al ser de consideración, el afectado tuvo que ser trasladado al hospital para su valoración médica, mientras la unidad siniestrada presentó severos daños materiales y el caso fue turnado ante el ministerio público.

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JG