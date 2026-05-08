Dan más de cinco años de prisión al abusador de una menor de edad en Mérida

Tras la presentación de pruebas contundentes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la culminación de un juicio abreviado, el ciudadano identificado como A.M.R. fue declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada en grado de tentativa.

Como resultado del proceso jurídico, la autoridad judicial dictó una sentencia de cinco años, seis meses y 19 días de prisión para el acusado.

De acuerdo con las investigaciones integradas en la causa penal 188/2025, los hechos ocurrieron en un predio de la colonia San Antonio Kaua II.

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En dicho lugar, el ahora sentenciado condujo a la víctima, una menor de 10 años de edad, hacia el interior de una habitación donde procedió a desnudarla e intentar abusar sexualmente de ella, aprovechando la vulnerabilidad de la pequeña.

La agresión no logró consumarse gracias a la oportuna intervención de un familiar de la víctima, quien se percató de la situación y evitó el abuso, lo que derivó en la detención inmediata del implicado.

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Este testimonio, sumado a los peritajes realizados por la Fiscalía, permitió establecer la culpabilidad de A.M.R. bajo la modalidad de tentativa, al verse interrumpida la ejecución del delito por causas ajenas a su voluntad.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez determinó que el sentenciado deberá cubrir el pago de la reparación del daño y se le ordenó la suspensión de sus derechos políticos.

Asimismo, el agresor recibió una amonestación pública y se le impuso una restricción que le prohíbe acercarse a la víctima por un periodo de tres años adicionales, término que comenzará a contar una vez que haya compurgado su estancia en prisión.