Extraño hallazgo en el baño del CECyTEY de Hunucmá no son restos humanos, confirma la FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que no se configuró la comisión de algún delito tras los hechos reportados el pasado miércoles en el plantel Cecytey, ubicado en la colonia Baltazar Ceballos, donde se alertó sobre un presunto producto de gestación en los baños. Luego de las investigaciones, se confirmó que se trataba de un coágulo de sangre sin forma definida.

En una entrevista realizada ayer en la mañana, el director de la escuela, Mario Balam Uc, informó que el miércoles, alrededor de las 14:00 horas, un grupo de estudiantes reportó la presencia de una gran cantidad de sangre en el baño de mujeres.

Explicó que, ante la situación, se activaron los protocolos correspondientes. Sin embargo, debido a que los estudiantes ya se encontraban saliendo del plantel, resultó imposible retenerlos para obtener más información, por lo que se procedió a dar aviso al número de emergencias 911.

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De acuerdo con el director, los primeros en responder fueron elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron una inspección ocular y acordonaron el área. Posteriormente arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado adscritos a la Agencia 26 de Hunucmá y, finalmente, personal del Semefo, cuyos médicos forenses levantaron muestras y coágulos de sangre para realizar los análisis correspondientes y determinar qué fue lo sucedido.

Por su parte, Carlos Canul Suárez, director de la Policía Municipal, indicó que, según el reporte de los agentes que acudieron al plantel para verificar la situación, lo encontrado no corresponde aparentemente a un feto humano, como comenzó a difundirse en redes sociales y algunas publicaciones no confirmadas.

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Asimismo, elementos de esta Fiscalía determinaron que se trataba de un coágulo de sangre sin forma definida y que no se configuraba la comisión de algún delito.

En ese sentido se precisó que, conforme a los protocolos establecidos, el material fue asegurado para su análisis pericial, con el objetivo de confirmar científicamente su naturaleza.