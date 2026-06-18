Catean un predio en Tizimín por supuestos delitos contra la salud

La madrugada se vio interrumpida por un impresionante operativo encabezado por fuerzas federales y estatales en un predio ubicado sobre la calle 51 entre 32 y 34, donde autoridades llevaron a cabo un cateo relacionado con una investigación por presuntos delitos contra la salud.

La movilización contó con la participación de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Ejército Mexicano, quienes desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores para permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales.

Noticia Destacada Detienen a “El Güero” en Champotón por presunta posesión de drogas

Durante varias horas, las calles cercanas permanecieron cerradas mientras los agentes realizaban las investigaciones dentro del inmueble. El movimiento de unidades y personal armado despertó a numerosos vecinos, quienes observaron con asombro el operativo que se desarrollaba bajo un fuerte hermetismo.

Habitantes de la zona señalaron que desde hace tiempo el predio generaba inquietud debido al constante movimiento de personas. Algunos vecinos afirmaron que en repetidas ocasiones observaron la entrada y salida de individuos a distintas horas del día y la noche, incluso algunos con el rostro cubierto o utilizando pasamontañas, situación que alimentó diversas sospechas entre quienes residen en el sector. No obstante, estas versiones corresponden únicamente a testimonios ciudadanos y no forman parte de información oficial.

De manera preliminar trascendió que durante el operativo habrían sido detenidas al menos dos personas, aunque hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad ha emitido un informe oficial sobre los resultados del cateo ni de posibles aseguramientos de sustancias ilícitas u otros indicios.

Noticia Destacada Intento de secuestro moviliza a autoridades de la SM 233 de Cancún

Tras concluir las diligencias, las autoridades procedieron al aseguramiento del inmueble. La vivienda fue cerrada con cintas preventivas y sellos oficiales de resguardo colocados en accesos y puntos estratégicos del predio, como parte del procedimiento legal correspondiente para preservar posibles evidencias relacionadas con la investigación.

Asimismo, al término del operativo permaneció en el lugar un elemento de la Policía Municipal, encargado de custodiar el inmueble y vigilar que los sellos colocados por las autoridades no sean alterados mientras continúan las investigaciones.