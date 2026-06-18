Motociclista pierde la vida en trágico accidente de la avenida Colosio de Cancún

Trágica mañana se registró en el cruce de las avenidas Luis Donaldo Colosio y Flor de Ciruelo, donde un motociclista perdió la vida de manera instantánea tras sufrir un brutal accidente vial. El exceso de velocidad, combinado con las deplorables condiciones del asfalto, resultaron ser las causas fatales de este siniestro que movilizó a los cuerpos de emergencia y seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el hoy occiso circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, con placas de circulación 38BBV8. Al transitar sobre la transitada vialidad, el conductor perdió por completo el control del manubrio. Testigos en la zona señalaron que el pavimento presentaba severas afectaciones, baches e irregularidades que el motociclista no logró esquivar a tiempo debido a la alta velocidad en la que se desplazaba.

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Al perder la estabilidad, la unidad derrapó de forma violenta, provocando que el conductor saliera proyectado por los aires de manera brutal. El cuerpo del motociclista terminó impactándose directamente contra el pavimento y, posteriormente, contra la estructura de una jardinera perteneciente a una estación de servicio de la empresa gasera "Tomsa".

En un giro desafortunado del destino, el casco de protección que portaba la víctima se zafó de su cabeza al momento del primer impacto contra el asfalto, dejando su región cefálica totalmente vulnerable para el segundo y definitivo golpe contra el concreto de la jardinera.

Su cuerpo fue trasladado por al Servicio Médico Forense / Erick Díaz

Testigos que presenciaron el hecho quedaron horrorizados ante la magnitud del golpe. Debido a la fuerza del choque entre la estructura fija y la cabeza del conductor, las heridas resultaron de una gravedad extrema; quienes se acercaron a auxiliar señalaron que el rostro de la víctima quedó completamente irreconocible. De inmediato, los ciudadanos dieron aviso a la línea de emergencias 911 para solicitar el arribo urgente de las autoridades correspondientes y asistencia médica.

En cuestión de minutos, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal arribaron al sitio para acordonar el área, agilizar el tráfico vehicular que comenzaba a colapsarse y resguardar la escena del siniestro. Asimismo, paramédicos se presentaron en el lugar con la intención de brindar los primeros auxilios; lamentablemente, tras una rápida valoración, determinaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales debido al traumatismo craneoencefálico severo derivado del impacto.

Más tarde, peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron presentes para iniciar con las diligencias pertinentes, el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley, quedando el occiso en calidad de desconocido.