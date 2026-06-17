Detienen a “El Güero” en Champotón por presunta posesión de drogas

Un sujeto identificado como L. A. V. M. (a) El Güero, de aproximadamente 35 años, fue detenido por la presunta posesión de sustancias ilegales en Champotón.

De acuerdo con la información recabada, la detención de este sujeto se llevó a cabo durante un recorrido en la colonia La Playa, en esta cabecera municipal.

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Tras una revisión de rutina, los elementos policiales habrían encontrado varios sobres con sustancias color blanco, similares a sustancias ilegales.

Esta persona fue esposada y enviada a la Fiscalía General (Fgecam) del Estado de Campeche con sede en Champotón, donde a través de su Ministerio Público (MP) se definirá su situación legal y el deslinde de responsabilidades.