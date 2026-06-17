Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Destinan a 1.98 mdp a tres refugios para mujeres víctimas de violencia en Quintana Roo

Campeche / Sucesos

Detienen a “El Güero” en Champotón por presunta posesión de drogas

Detienen en Champotón a “El Güero”, de 35 años, con sobres de presunta droga. Fue enviado a la Fiscalía para definir su situación legal.

Por Jorge May

17 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Revisión de rutina revela presunta droga en manos de “El Güero”
Revisión de rutina revela presunta droga en manos de “El Güero”

Un sujeto identificado como L. A. V. M. (a) El Güero, de aproximadamente 35 años, fue detenido por la presunta posesión de sustancias ilegales en Champotón.

De acuerdo con la información recabada, la detención de este sujeto se llevó a cabo durante un recorrido en la colonia La Playa, en esta cabecera municipal.

Suspensión escolar y ausentismo tras mensajes intimidatorios en Calkiní

Noticia Destacada

Guardia Nacional y Policía Municipal refuerzan seguridad en escuelas de Calkiní

Tras una revisión de rutina, los elementos policiales habrían encontrado varios sobres con sustancias color blanco, similares a sustancias ilegales.

Esta persona fue esposada y enviada a la Fiscalía General (Fgecam) del Estado de Campeche con sede en Champotón, donde a través de su Ministerio Público (MP) se definirá su situación legal y el deslinde de responsabilidades.

Te puede interesar