Cinco lesionados en el Periférico de Mérida; camioneta se incendia tras fuerte choque

Cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, resultaron de aun accidente de tránsito que se registró la tarde de ayer en el kilómetro 3 del Anillo Periférico de Mérida, a la altura del entronque de Ticimul, en la zona Sur de Mérida.

El percance ocurrió en el kilómetro 1 del Anillo Periférico de Mérida, frente a un establecimiento de refacciones para camiones. De acuerdo con información recabada en el lugar, una camioneta Jeep SUV color verde era conducida por una mujer sobre las vías de incorporación; sin embargo, al intentar integrarse a los carriles principales presuntamente no respetó la señal de alto total.

Según los primeros reportes, la conductora intentó incorporarse antes del paso de los vehículos que circulaban con preferencia, invadiendo el carril por donde transitaba una camioneta Toyota Hiace habilitada para el traslado de pasajeros. El operador de la unidad no logró frenar a tiempo debido a la maniobra repentina, lo que provocó un fuerte impacto angular que proyectó a ambos vehículos.

Noticia Destacada Catean un predio en Tizimín por supuestos delitos contra la salud

Tras la colisión se vivieron momentos de tensión cuando la camioneta Jeep comenzó a incendiarse a consecuencia de un aparente cortocircuito en el área del motor. Afortunadamente, la conductora y su acompañante lograron descender de la unidad antes de que el fuego se propagara y envolviera completamente el vehículo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron rápidamente al sitio y combatieron las llamas durante varios minutos hasta controlar el siniestro. No obstante, la camioneta fue declarada pérdida total debido a los severos daños ocasionados por el fuego.

En la Toyota Hiace viajaban más de cinco pasajeros al momento del accidente. Paramédicos de la SSP, a bordo de la ambulancia Y-42, brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de ambas unidades.

Noticia Destacada Mujer denuncia agresión sexual en su casa en Umán; presunto responsable ya fue imputado

De acuerdo con la valoración médica, entre los lesionados se encontraban dos menores de edad que presentaron golpes y excoriaciones menores. El conductor de la combi fue quien resultó con la lesión más importante al sufrir una afectación de consideración en la pierna derecha debido al impacto frontal.

Asimismo, las dos personas que viajaban en la camioneta Jeep resultaron con diversas lesiones derivadas del choque. Pese a lo aparatoso del accidente y la intensidad del incendio, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que ninguna de las lesiones ponía en riesgo la vida de los afectados, quienes fueron estabilizados en el lugar.

Agentes de la Policía Estatal de la SSP acordonaron la zona y realizaron labores de abanderamiento para desviar la circulación en el Periférico Sur, donde se registró una importante congestión vehicular mientras se efectuaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades involucradas.

Los conductores permanecieron en el sitio en espera de sus respectivas aseguradoras para iniciar el deslinde de responsabilidades y los trámites correspondientes por daños materiales y gastos médicos.