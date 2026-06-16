Mujer denuncia agresión sexual en su casa en Umán; presunto responsable ya fue imputado

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fue formulada la imputación en contra de Miguel Ángel C.T., señalado por su probable participación en un delito de violación ocurrido en el municipio de Umán.

De acuerdo con los datos presentados por la autoridad ministerial, los hechos investigados habrían ocurrido en un predio ubicado en la colonia San Francisco, donde presuntamente el acusado ingresó sin autorización al domicilio de una mujer.

Noticia Destacada Hallan el cadáver de un adulto mayor dentro de la Hacienda Actunkoh en Espita

Las investigaciones señalan que el individuo habría solicitado alimentos a la propietaria del inmueble y, tras recibir una respuesta negativa, presuntamente cometió la agresión sexual en perjuicio de la víctima. El caso quedó asentado en la causa penal 51/2026.

Durante la audiencia inicial, los fiscales solicitaron la vinculación a proceso del imputado; sin embargo, la definición de su situación jurídica fue aplazada luego de que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional.

Noticia Destacada Menor termina en el hospital tras recibir un disparo en el monte en Chapab

Por tal motivo, el Juzgado programó para el próximo 18 de junio la continuación de la audiencia, fecha en la que se determinará si el acusado es vinculado a proceso por los hechos que se le atribuyen.

Mientras tanto, la autoridad judicial concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa solicitada por la Fiscalía, por lo que Miguel Ángel C.T. permanecerá privado de su libertad durante el desarrollo de esta etapa del procedimiento penal.