Falsos verificadores de básculas en Tizimín cobraban 470 pesos por inspecciones ilegales en molinos

Dos hombres que realizaban supuestas labores de verificación de básculas en establecimientos comerciales de la ciudad fueron asegurados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal luego de que no pudieron acreditar la documentación necesaria para desempeñar dicha actividad dentro del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando agentes que realizaban recorridos de vigilancia recibieron instrucciones del área de Control de Mando para trasladarse a un establecimiento ubicado en la colonia La Huayita, donde se reportó la presencia de personas efectuando verificaciones a equipos de pesaje.

Noticia Destacada Muere una persona luego de ser atropellada por un auto en el Periférico Sur de Mérida

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con R.E.C.M., propietario de un molino ubicado en la calle 49 entre 22 y 22A, quien manifestó que dos individuos acudieron a su negocio para realizar una revisión de la báscula utilizada en el establecimiento, argumentando que se trataba de una verificación obligatoria.

Según el testimonio del comerciante, al concluir la inspección los sujetos entregaban un holograma con código QR y solicitaban un pago de 470 pesos por el servicio.

Los individuos fueron identificados como D.S.G.D., de 58 años, y D.I.G, de 29, ambos con domicilio en la ciudad de Mérida.

Durante la entrevista con los agentes, señalaron que realizaban verificaciones de básculas en molinos de la región en representación de la empresa denominada Calidad Metrológica en Instrumentos S.A. de C.V. y que sus actividades estaban relacionadas con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Noticia Destacada Catean un predio en Tizimín por supuestos delitos contra la salud

Sin embargo, al requerirles documentación que acreditara la autorización correspondiente para efectuar las verificaciones dentro del municipio, no pudieron exhibir permisos expedidos por la autoridad locales ni documentos que respaldaran formalmente la actividad que estaban realizando.

El propietario del establecimiento indicó además que se comunicó con otros molineros de la ciudad, quienes aseguraron no haber solicitado ninguna verificación de sus básculas, situación que incrementó las sospechas sobre la legalidad de las acciones.

Ante estos hechos, los agentes procedieron al traslado de ambos individuos al cuartel Morelos, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso. La intervención se fundamentó en lo establecido por el artículo 88, fracción XI, del Bando de Policía y Gobierno Municipal, relativo al ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios sin contar con la autorización respectiva. El vehículo Nissan Tsuru, color azul, modelo 1999, en el que se transportaban, fue remitido para su debido resguardo.