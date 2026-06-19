Presunto responsable del derrumbe en residencial Aqua en Cancún fue detenido en San Luis Potosí

Amir “N” fue detenido en San Luis Potosí por su probable participación en el derrumbe de una estructura en el complejo residencial Aqua, hecho que dejó dos personas fallecidas y cinco heridas.

La detención se realizó en coordinación con autoridades de aquella entidad, luego de labores de investigación que permitieron ubicarlo fuera de Quintana Roo.

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El colapso ocurrió el 5 de junio en el acceso principal de un conjunto habitacional ubicado en la Supermanzana 336, donde se desplomó el pórtico de entrada mientras se realizaban trabajos en el sitio, lo que provocó la muerte de dos trabajadores y lesiones en otros cinco.

Tras el hecho, agentes de investigación y peritos realizaron diligencias y análisis técnicos que permitieron fortalecer las líneas de investigación e identificar la probable responsabilidad del detenido.

Posteriormente, fue trasladado a Quintana Roo e ingresado al Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, donde quedó a disposición de un Juez de Control.