Miasis por gusano barrenador se extiende a 23 municipios de Yucatán

La propagación de la miasis causada por el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) continúa avanzando en México. Hasta abril pasado, el país acumuló 312 casos confirmados en humanos, lo que representa un incremento de 36.24 por ciento respecto a marzo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.

Dentro de este panorama, Yucatán se colocó como la tercera entidad con mayor número de personas afectadas al registrar 28 casos confirmados, además de una defunción asociada a esta enfermedad, correspondiente a una mujer originaria de Mérida.

El Informe mensual número 5: Situación actual de miasis por Cochliomyia hominivorax en el humano, México revela que la Península de Yucatán concentra actualmente 55 casos positivos, equivalentes al 17.63 por ciento del total nacional. La cifra representa un aumento de 27.91 por ciento en comparación con el mes anterior.

Noticia Destacada No ven fin a la plaga de gusano barrenador en Yucatán: ya afecta al ganado, mascotas y humanos

Chiapas, número uno

La mayor incidencia de la enfermedad continúa localizándose en Chiapas, donde se han confirmado 126 pacientes, es decir, el 40.38 por ciento de todos los casos registrados en el país. En segundo lugar se ubica Veracruz, con 50 contagios, mientras que Yucatán ocupa la tercera posición con 28 personas afectadas.

Los casos detectados en territorio yucateco se encuentran distribuidos en 23 municipios: Buctzotz, Cenotillo, Dzan, Dzoncauich, Izamal, Kanasín, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekit, Tekom, Ticul, Tixpéhual, Uayma y Yaxcabá.

En el resto de la región peninsular, Quintana Roo ocupa el sexto lugar nacional con 17 casos confirmados, mientras que Campeche se sitúa en la séptima posición con 10 pacientes diagnosticados.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la enfermedad afecta principalmente a hombres y a personas mayores de 60 años.

Noticia Destacada Yucatán desciende al tercer lugar en casos de miasis por gusano barrenador

El informe también advierte que la reproducción de la mosca responsable de la infestación está estrechamente relacionada con la presencia de animales de sangre caliente, por lo que los incrementos de casos en el ganado suelen reflejarse posteriormente en la población humana.

Zonas vulnerables

Los especialistas señalan que la miasis humana ocurre con mayor frecuencia en comunidades rurales, donde existen condiciones ambientales que favorecen el desarrollo del insecto y una mayor exposición de las personas a este tipo de infestaciones.

Respecto a la mortalidad, el reporte federal confirma dos defunciones relacionadas con la enfermedad en todo el país. Una ocurrió en Oaxaca y la otra en Yucatán. En el caso de la entidad yucateca, la víctima fue una mujer residente de Mérida.

La miasis por gusano barrenador se produce cuando las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax invaden tejidos vivos a través de heridas abiertas. Si no se detecta y atiende oportunamente, la infestación puede provocar lesiones graves, infecciones secundarias y complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente.

Por ello, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para acudir de inmediato a los servicios médicos ante la presencia de heridas que no cicatrizan, secreciones anormales o cualquier signo de infestación. La detección temprana y el tratamiento oportuno continúan siendo las principales herramientas para prevenir complicaciones derivadas de esta enfermedad.