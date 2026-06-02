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Yucatán regresa a la normalidad: Reanudarán clases y actividades este 3 de junio tras días de intensas lluvias

El Consejo Estatal de Protección Civil autorizó el regreso a clases y la reactivación de actividades económicas y sociales en Yucatán a partir de este miércoles.

Jesús García

Por Jesús García

2 de jun de 2026

2 min

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Yucatán reanudará clases y actividades económicas este miércoles tras suspensión por lluvias
Yucatán reanudará clases y actividades económicas este miércoles tras suspensión por lluvias / Especial

Tras varios días de suspensión preventiva por las fuertes lluvias, el Consejo Estatal de Protección Civil anunció que a partir de este miércoles 3 de junio de 2026 se reanudarán las actividades educativas, económicas y sociales en los municipios afectados.

SEGEY informa sobre el regreso a clases para este 3 de junio.

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La decisión fue tomada durante una sesión realizada este martes, luego de un análisis técnico de las condiciones meteorológicas, que muestran una tendencia a la mejora, aunque con algunos riesgos residuales por la saturación del suelo.

De acuerdo con las autoridades, las personas físicas y morales podrán realizar desde este martes labores internas indispensables, como limpieza, mantenimiento, abastecimiento, logística y acondicionamiento, para preparar la reapertura ordenada de sus establecimientos. Sin embargo, estas actividades se limitan exclusivamente a los trabajos de preparación y no autorizan la reanudación plena de operaciones este martes.

Consejo Estatal de Protección Civil levanta suspensión preventiva por lluvias.
Consejo Estatal de Protección Civil levanta suspensión preventiva por lluvias. / Especial

El gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que todas las decisiones del Consejo tienen como prioridad “salvaguardar la integridad y la vida de las personas”. Desde el C5i de la Secretaría de Seguridad Pública, el mandatario señaló que los pronósticos favorables permitieron autorizar la reactivación para este miércoles.

Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que aunque se esperan algunas precipitaciones puntuales este martes y miércoles, principalmente en zonas costeras y del noroeste, estas serán de menor intensidad.

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“La suspensión de actividades ha sido una medida preventiva para proteger vidas. Aunque las condiciones muestran una mejoría, los riesgos persisten y deben atenderse con responsabilidad”, afirmó Hernández Rodríguez.

Las autoridades mantendrán vigilancia permanente a través del Sistema Estatal de Protección Civil y pidieron a la población extremar precauciones, especialmente en zonas vulnerables, ante posibles encharcamientos o afectaciones derivadas de la saturación del terreno.

Con esta reactivación, Yucatán busca retomar paulatinamente la normalidad tras los efectos de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

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