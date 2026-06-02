Enjuician a dos hombres por sacar a la fuerza a una persona de su casa en Kanasín

La Fiscalía General del Estado (FGE) imputó a J.D.X.C. y J.C.B.K. por el delito de despojo de cosa inmueble, luego de ser acusados de presuntamente utilizar violencia física para sacar al propietario de un predio ubicado en la colonia Ampliación Xelpac, en el municipio de Kanasín.

De acuerdo con la causa penal 118/2025, los señalados habrían ingresado al inmueble sin autorización del dueño y posteriormente lo desalojaron por la fuerza, impidiéndole desde entonces hacer uso de su propiedad.

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Tras los hechos, la víctima presentó la denuncia correspondiente, lo que derivó en la integración de la carpeta de investigación y en la actual acción penal promovida por la FGE.

Durante la audiencia realizada ante la Juez Primero de Control, fiscales de litigación formularon la imputación y expusieron diversos datos de prueba con el objetivo de solicitar la vinculación a proceso de los acusados.

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Sin embargo, la defensa legal de ambos imputados solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia para resolver su situación jurídica fue programada para los próximos días.

Antes de concluir la diligencia, la autoridad judicial determinó imponer medidas cautelares a los acusados, entre ellas la obligación de firmar periódicamente y la prohibición de salir del Estado, las cuales permanecerán vigentes durante todo el tiempo que dure el proceso legal.