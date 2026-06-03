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Yucatán / Sucesos

Hombre recibe sentencia de 39 años de prisión por delitos contra una menor en Yucatán

FGE obtiene sentencia condenatoria por caso de agresiones contra menor en Maní.

Por Redacción Por Esto!

3 de jun de 2026

1 min

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Fiscalía logra condena de 39 años contra hombre acusado de delitos contra menor
Fiscalía logra condena de 39 años contra hombre acusado de delitos contra menor / Por Esto!

Un hombre identificado como J.C.P.B. fue sentenciado a 39 años de prisión tras ser hallado responsable de delitos cometidos en agravio de una menor de edad en el municipio de Maní, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la causa penal 32/2024, los hechos comenzaron en diciembre de 2017, cuando el ahora sentenciado presuntamente aprovechó la relación de confianza que mantenía con la familia de la víctima para cometer diversas agresiones contra la menor, quien tenía nueve años de edad en ese momento.

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Las investigaciones señalan que las conductas se repitieron durante varios años y concluyeron en junio de 2023.

Durante la audiencia realizada ante la Juez Primero de Control del Tercer Distrito, con sede en Tekax, la autoridad judicial valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía y, mediante un procedimiento de juicio abreviado, dictó la sentencia condenatoria.

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Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá pagar tres mil 800 días de multa, así como la reparación del daño. También se le impuso una amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos y la prohibición de acercarse a la víctima durante tres años adicionales después de cumplir su condena. La autoridad judicial negó además cualquier beneficio de sustitución de penas.

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