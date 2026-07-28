Saquean una residencia dentro de la exclusiva privada Altozano al Norte de Mérida

Se reportó un robo en una vivienda ubicada dentro de la exclusiva privada Altozano, al norte de Mérida, luego que delincuentes lograron burlar las medidas de seguridad del complejo residencial e ingresaron al inmueble para apoderarse de diversos objetos de valor.

De acuerdo con información recabada, los hechos ocurrieron cuando la propietaria salió de su domicilio con destino al puerto de Progreso. Al regresar, encontró violentada la puerta corrediza de la parte posterior de la vivienda, además de daños en el sistema de alarma y el acceso forzado a una de las habitaciones.

Noticia Destacada Encuentran en el Malecón de Progreso a mujer reportada como desaparecida

Entre los artículos robados están una cámara de seguridad, joyas, dinero en efectivo y varios relojes, así que las pérdidas económicas son considerables. Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar para delimitar el área, hacer el levantamiento de indicios e iniciar las primeras diligencias con el objetivo de identificar a los autores.

Noticia Destacada Jardinero termina en urgencias tras la mordedura de una víbora de cascabel en Mérida

Las autoridades también precisaron que la vivienda afectada no pertenece a ningún funcionario estatal, con eso se desmintieron las versiones que comenzaron a difundirse en redes sociales tras darse a conocer el caso. La propietaria fue orientada para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer el robo y dar con los responsables.