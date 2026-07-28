Mujer halla sin vida a su hermano dentro de su casa al Sur de Mérida

Durante las primeras horas de ayer, un hombre de unos 53 años de edad fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en la calle 161 con 48-A de la colonia Plan de Ayala Sur, donde se movilizaron equipos de emergencia agentes policiacos.

De acuerdo con datos obtenidos, Minerva M., de 63 años, ingresó a la habitación de su hermano, identificado como Heredero M., para verificar su estado de salud, ya que durante la noche anterior le había manifestado que se sentía mal.

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Al entrar al cuarto, la mujer lo encontró tendido sobre el piso e inconsciente, así que decidió pedir auxilio a través de los números de emergencias 9-1-1. Arribaron técnicos en urgencias médicas de la SSP, pero únicamente pudieron confirmar que el hombre no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el ahora fallecido tenía antecedentes de padecimientos cardíacos, así que la principal hipótesis apunta a que sufrió un infarto fulminante. Al desplomarse de manera repentina, se golpeó el rostro contra el piso, lo que le ocasionó una lesión en la ceja derecha.

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Oficiales de la Policía Estatal delimitaron el domicilio y dieron parte a la Fiscalía, quienes se encargaron de recopilar evidencias para tratar de esclarecer la forma en la que ocurrió el hecho. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) llevó a cabo las maniobras para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones de protocolo.

De manera preliminar, las autoridades ministeriales no encontraron indicios de violencia o intervención de terceras personas, así que todo apunta a un fallecimiento por causas naturales, situación que será confirmada mediante los estudios periciales correspondientes.