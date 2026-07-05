Sentencian a 260 años de prisión a responsable de violación contra un menor en Maxcanú

Un hombre identificado como Dionicio de Jesús P.E. fue sentenciado a 260 años, ocho meses y 12 días de prisión tras ser declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada en perjuicio de un menor de edad, por hechos ocurridos en el municipio de Maxcanú, al poniente de Yucatán.

La resolución fue emitida durante la audiencia de individualización de sanciones, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo, además de la pena privativa de la libertad, la condena al pago de la reparación del daño moral, material y los perjuicios ocasionados a la víctima, así como una multa de tres millones de pesos.

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Aunque la sentencia impuesta supera los dos siglos de prisión, las autoridades precisaron que la pena se ajustará al máximo de prisión permitido por el Código Penal del Estado de Yucatán, conforme a la legislación vigente.

Durante el Juicio Oral celebrado ante el Tribunal Colegiado Segundo de Enjuiciamiento, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado por hechos registrados en 2018, 2020 y 2021.

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado aprovechó la relación de confianza que mantenía con la víctima para cometer en diversas ocasiones el delito de violación equiparada agravada cuando el afectado era menor de edad.

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Como parte de las sanciones impuestas, el juez ordenó la amonestación pública del condenado, la suspensión de sus derechos políticos y la prohibición definitiva de acercarse a la víctima, como medida de protección.

La carpeta judicial fue integrada bajo la causa penal 44/2022, la cual fue desahogada inicialmente ante el Juzgado del Cuarto Distrito, con sede en Umán.

Tras el desarrollo del proceso penal y la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal determinó la responsabilidad de Dionicio de Jesús P.E., dictando una de las sentencias más severas emitidas por este tipo de delitos en Yucatán.