Aparatoso choque entre taxi y camioneta deja dos lesionados en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito entre un taxi y una camioneta particular registrado durante la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez dejó como saldo dos hombres lesionados con diversos golpes y daños materiales valuados en varios miles de pesos.

El percance ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada sobre la avenida Ampliación 56, en dirección hacia la glorieta del Camarón, cuando un taxi Nissan March, en colores blanco y rojo, con número económico 2517 y placas A-249-BED del estado de Campeche, afiliado al sindicato de taxistas, circulaba con preferencia sobre dicha vialidad.

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De acuerdo con la versión del operador del vehículo de alquiler, al llegar al cruce con la calle 25, una camioneta Toyota de color blanco, con placas CN-9910-B del estado de Campeche, intentó atravesar la avenida presuntamente sin tomar las debidas precauciones, por lo que el taxista ya no pudo detener su marcha y terminó impactándola en el costado derecho.

A consecuencia del fuerte encontronazo, la camioneta fue proyectada contra la guarnición de la calle 25, donde quedó montada sobre el camellón y en posición de reversa. Por su parte, el taxi terminó detenido sobre la avenida Ampliación 56 con la parte frontal completamente destrozada debido a la magnitud del impacto.

Tras el reporte al número de emergencias, al sitio acudieron paramédicos, elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Policía Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a ambos conductores. El operador del taxi presentó golpes, principalmente en el pecho, mientras que el conductor de la camioneta sufrió contusiones en distintas partes del cuerpo; sin embargo, ninguno requirió ser trasladado a un hospital.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para documentar el accidente y restablecer la circulación en la zona, mientras que las unidades involucradas permanecieron sobre la vialidad durante varios minutos.

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Finalmente, ambos conductores optaron por dar intervención a sus respectivas compañías aseguradoras y alcanzaron un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante la autoridad ministerial.

A pesar de lo aparatoso del choque, las autoridades destacaron que no hubo personas ajenas involucradas, ya que en el momento del impacto no transitaban peatones por el cruce, evitando así consecuencias de mayor gravedad.Tras el impacto, la camioneta terminó sobre el camellón y el taxi con severos daños en la parte frontal; ninguno de los lesionados requirió hospitalización.