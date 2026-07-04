Detienen a ladrón de ropa en comercio de Progreso

Un individuo se metió a un establecimiento comercial ubicado en la calle 71 con 80 del puerto de Progreso y se apoderó de varias prendas de vestir, pero no tuvo oportunidad de probárselas, ya que agentes de la Policía Municipal lograron su detención.

Los empleados del comercio solicitaron la ayuda policiaca, y cuando los uniformados llegaron se les informó que un desconocido se había metido para robar varias prendas de vestir, y enseguida huyó con rumbo desconocido.

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Con las características del ratero, los agentes policiacos del puerto comenzaron un operativo de localización hasta que ubicaron al delincuente. Todavía llevaba consigo el botín, por lo que fue imposible que negara los hechos. Finalmente fue detenido y trasladado a la cárcel para los trámites correspondientes.