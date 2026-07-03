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Yucatán / Sucesos

Muere niño de 9 años en un Centro Médico de Caucel en Mérida

Un menor acudió junto a su familia a un Centro Médico de Caucel en Mérida cuando perdió la vida.

Por Redacción Por Esto!

3 de jul de 2026

1 min

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El menor perdió la vida en el Centro Médico de Caucel
El menor perdió la vida en el Centro Médico de Caucel / Especial

Una fuerte movilización de elementos de seguridad y personal ministerial se registró este día en el Centro Médico Caucel, tras el fallecimiento de un menor de edad mientras recibía atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba bajo atención médica cuando presuntamente sufrió un paro cardíaco.

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Tras confirmarse el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado y peritos acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes, por lo que el área fue acordonada.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del menor ni han emitido un informe oficial sobre las causas del fallecimiento.

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Será el resultado de las investigaciones y los dictámenes periciales el que determine las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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