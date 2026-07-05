Vecinos de Chiná reclaman obras y servicios; aseguran que el Ayuntamiento de Campech los tiene olvidados

Las calles, parques y hasta el cementerio, donde se quedaron sin espacio para enterrar a sus muertos, del poblado de Chiná cumplen nueve años ignorados por el Ayuntamiento de Campeche, según se quejó el comisario ejidal Francisco Novelo Yah.

El viernes, en reunión con autoridades del Sistema Municipal del Agua Potable de Campeche (Smapac), acusaron que la comisaría encabezada por Hilda Arroniz también se queda con el cobro del impuesto del agua y los nuevos permisos que pagan los comerciantes ambulantes, motivo por el cual los pobladores se preguntan por qué no hay recursos para atender las demandas de servicios públicos.

“En mi caso, desde hace años he enviado oficios a la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre y también a la comisaria Hilda para que atiendan las calles en mal estado, que construyan un cruce peatonal frente a la escuela primaria en la calle 22 y, sobre todo, que hagan las reparaciones de tuberías rotas que por todas partes hay”, dijo Francisco Novelo.

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A sabiendas que hay recaudación de impuestos, los habitantes de Chiná cansados de promesas esperan soluciones y no más problemas como el que enfrentan ahora, que es quedarse sin espacios para enterrar a sus muertos, pues el antiguo cementerio además de quedar en el abandono de las autoridades municipales, está saturado.

“Ya se quedó sin pasillos nuestro cementerio donde ya no hay espacio para llevar a nuestros difuntos, ahora las autoridades municipales solo se cruzaron de manos y nos dicen que debemos llevarlos a San Francisco de Campeche, lejos de nuestros hogares, y además tenemos que pagar renta”, lamentó Francisco Novelo.

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Antes está problemática, el comisario ejidal indicó que las autoridades están por presentar una propuesta para crear un nuevo cementerio en terrenos ejidales, proyecto que deben esperar para saber en qué términos y acuerdos se logrará establecer, de lo contrario, los pobladores de Chiná tendrán que enterrar a sus muertos en cementerios ajenos.

Ante el abandono del panteón, ubicado en la calle 11, cerca del Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA), algunos vecinos tomaron la iniciativa de limpiar las tumbas de sus familiares.

“Vemos que hasta dejan ataúdes tirados que sacan de viejas tumbas y por eso venimos a limpiar”, indicó Lorena Can Cohuó.