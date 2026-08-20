Encapuchado aparece en videollamada y exige 100 mil pesos: todo terminó siendo un falso secuestro en Tizimín

Una falsa amenaza de secuestro causó momentos de angustia a una familia de la colonia Nabalam del municipio de Tizimín, luego que una mujer recibió una videollamada de un sujeto encapuchado que aseguró tener privado de la libertad a su hermano y exigió dinero a cambio de supuestamente dejarlo en libertad.

Los hechos ocurrieron en la calle 49-A con 32, donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Tizimín acudieron tras recibir el reporte de una presunta extorsión.

En el sitio, los agentes hablaron con Sandra Guadalupe Tamayo Uuh, de 32 años, quien relató que recibido una videollamada del número 813 606 1582. Durante la comunicación apareció un individuo con el rostro cubierto, quien afirmó tener secuestrado a su hermano, Sergio Luis Tamayo Uc, de 37 años, residente en Mérida y quien trabaja como conductor de la plataforma Uber.

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El supuesto extorsionador señaló que el hombre había ingresado a un camino y tomado fotografías que no debía, por lo que inicialmente exigió 100 mil pesos para supuestamente liberarlo.

Sin embargo, conforme avanzó la llamada, la cantidad solicitada comenzó a disminuir de manera considerable: primero bajó a 50 mil pesos y finalmente a sólo 5 mil pesos. Esa situación hizo sospechar a los agentes que podría tratarse de una extorsión telefónica mediante una falsa amenaza de secuestro.

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La mujer intentó comunicarse con su hermano, pero en un principio no logró establecer contacto, pues aparentemente su línea telefónica estaba ocupada, lo que incrementó la preocupación entre sus familiares.

Los policías la orientaron para que no continuara respondiendo las llamadas del número desconocido, además de bloquearlo para evitar que los presuntos delincuentes siguieran ejerciendo presión.

La familia no hizo ningún depósito. Más tarde logró establecer comunicación con Sergio Luis, quien confirmó que estaba bien.