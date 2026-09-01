Condenan a 8 años de prisión a hombre por abuso sexual contra adolescente en Kanasín

Un hombre identificado como Candelario Ch.C. fue condenado a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual equiparado, tras ser declarado penalmente responsable de los hechos ocurridos en Kanasín, Yucatán.

La sentencia fue emitida por la Juez Primero de Control de Kanasín, luego de un procedimiento de juicio abreviado en el que se analizaron los elementos de prueba reunidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las investigaciones integradas en la causa penal 126/2025, los hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2025, en las inmediaciones de un predio ubicado en la colonia Francisco Villa Oriente, en Kanasín.

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En ese lugar, el ahora sentenciado realizó actos de índole sexual en perjuicio de una adolescente cuya identidad se mantiene bajo reserva, motivo por el cual se inició la investigación correspondiente.

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, la autoridad judicial determinó la responsabilidad penal de Candelario Ch.C. y dictó el fallo condenatorio.

Como parte de la sentencia, el hombre deberá cumplir ocho años de prisión y cubrir una multa equivalente a 400 días, que representa un monto de 45 mil 256 pesos.

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Asimismo, deberá realizar el pago correspondiente a la reparación del daño en favor de la víctima.

Las partes acordaron dispensar la audiencia de lectura y explicación de sentencia, por lo que las sanciones establecidas quedaron firmes bajo los términos del procedimiento de juicio abreviado.