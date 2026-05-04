Dan 8 años de prisión a un hombre por abusar de una menor en Kanasín

Un hombre identificado como F.S.M. fue sentenciado a ocho años de prisión tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual equiparado, como resultado de un procedimiento de juicio abreviado derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

De acuerdo con la causa penal 62/2024, los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2024 en una vivienda ubicada en el fraccionamiento CROC, en el municipio de Kanasín.

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Las indagatorias establecieron que el ahora sentenciado incurrió en actos de índole sexual en agravio de una adolescente de 14 años, cuya identidad permanece resguardada conforme a la ley para la protección de víctimas.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito, la jueza valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía. Tras la aceptación de responsabilidad por parte del acusado, se dictó el fallo condenatorio correspondiente.

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Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir una multa de 400 días, equivalente a 43 mil 428 pesos, como parte de las sanciones impuestas por la autoridad judicial.