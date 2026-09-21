De "peleas de gallos humanas" a los tatamis de Nagoya: las Artes Marciales Mixtas dan su primer paso hacia los Juegos Olímpicos

Durante un tiempo prohibidas por su brutalidad, al punto de ser descritas como "peleas de gallos humanas", las Artes Marciales Mixtas (MMA) intentan aprovechar su actual tirón popular para integrar el programa olímpico.

Las MMA debutan esta semana en los Juegos Asiáticos que se celebran en Japón, un hito que luchadores y organizadores esperan que algún día se convierta en un reconocimiento mayor.

Galastein Tan, director general de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, dijo a la AFP en Nagoya que estar en los Juegos Asiáticos es "un gran paso" hacia un reconocimiento mayor. "Estar incluido significa que ya tienes una buena estructura de gobernanza, suficientes miembros y atletas para poder competir, tu reglamento y tus oficiales están listos", añadió.

En un gimnasio habilitado para la competencia, hombres y mujeres se enfrentan en categorías separadas ante un público entusiasta. Muchos de los competidores son de países con tradición en las disciplinas de combate, como Tailandia, Kazajistán, Filipinas y la anfitriona Japón.

Para los aficionados del Ultimate Fighting Championship (UFC), hay una diferencia inmediata: en los Juegos Asiáticos los competidores pelean sobre un tatami blanco y gris, sin la jaula octogonal característica. Una jaula "no se alinea realmente con los valores olímpicos", explicó Tan.

La singapurense Teo Hui Hoon, que tiene asegurada al menos una medalla de plata, afirmó que el reconocimiento en los Juegos Asiáticos animará a más niños y adolescentes a practicar el deporte con el objetivo de "entrar en una selección nacional y, como siguiente paso, ir a los Juegos Olímpicos".

Este deporte no es el único que debuta en los Juegos Asiáticos con aspiraciones olímpicas; también lo hacen el teqball y el pádel. Sin embargo, lograr que todo el mundo de las MMA se cohesione en torno a un único organismo rector sigue siendo uno de los grandes obstáculos.

Este deporte cuenta con Dana White de su lado: el jefe de la UFC apoya abiertamente su inclusión en los Juegos Olímpicos. Los Ángeles 2028 llega demasiado pronto, y después vendrá Brisbane 2032.

"Nada es imposible", según Tan. "Si el COI o LA28 vienen y dicen: 'MMA, ¿les gustaría estar como deporte oficial o como deporte de exhibición?'; estamos listos".