“En un solo lugar veo todo eso”: Aeropuerto de Cancún concentra problemas de movilidad, transporte y atención al usuario

Después de casi dos décadas de vivir en este destino, un ciudadano español que trabaja como conductor de plataformas digitales considera que el aeropuerto concentra buena parte de los problemas que enfrenta la ciudad.

Por su actividad como operador de DiDi y Uber, acude con frecuencia a las terminales para recoger y dejar pasajeros, además de utilizarlas como usuario cuando recibe a familiares y amigos. Esa experiencia le ha permitido conocer de manera directa las condiciones de movilidad, las áreas de espera, el estacionamiento, la operación del transporte y las dificultades que enfrentan quienes laboran dentro de la terminal aérea.

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Desde su perspectiva, el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), operado por el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), reúne dificultades que van desde los conflictos entre taxistas y conductores de plataformas digitales hasta las condiciones para aguardar a los viajeros, los costos del estacionamiento y la conexión entre los distintos edificios.

“El aeropuerto refleja realmente o concentra la problemática de la ciudad en un único lugar. Ahí ves todo lo que funciona y lo que no”, expresó.

Entre los aspectos que más cuestionó se encuentra la falta de espacios adecuados para quienes esperan a pasajeros. Señaló que, cuando acude a recibir a familiares o amigos, especialmente en la Terminal 2, existen dificultades para conocer mediante las pantallas el momento exacto de llegada de los vuelos y tampoco hay suficientes lugares para sentarse.

“Si vas para esperar, tienes que estar parado. No es una buena experiencia realmente”, comentó.

Operadores sufren a diario la presión para subir y bajar pasajeros en poco tiempo / Liza Vera

Una pasajera que acude con frecuencia al aeropuerto señaló que uno de los inconvenientes que encuentra es aguardar a familiares, principalmente cuando los vuelos presentan modificaciones o retrasos. A su percepción, la falta de áreas para permanecer cómodamente y la información disponible complican el tiempo previo al encuentro con los viajeros.

“Cuando vas a recoger a alguien, tienes que estar pendiente de dónde esperar y cuánto tiempo vas a permanecer ahí. Si el vuelo se retrasa, la espera se vuelve todavía más complicada”, comentó.

La situación, de acuerdo con el primer entrevistado, no se limita a quienes llegan como pasajeros, sino también a los conductores que ingresan para prestar sus servicios.

A las condiciones para los usuarios sumó las dificultades que enfrentan quienes laboran dentro del aeropuerto, entre ellas la presión para subir o bajar pasajeros rápidamente y la sensación de estar permanentemente vigilados. También cuestionó el costo del estacionamiento y los precios de productos y servicios dentro de las terminales.

Visitantes indicaron que en la Terminal 2 es difícil consultar el itinerario en las pantallas / Liza Vera

El extranjero hizo referencia además a los conflictos recurrentes relacionados con el transporte, particularmente entre taxistas y operadores de plataformas digitales, así como a situaciones relacionadas con algunos elementos de seguridad.

“Veo el problema con los taxistas y los guardias; el estacionamiento me parece un robo; en una ocasión pagué 600 pesos porque el vuelo de mi hermana se retrasó”, relató.

Otro usuario frecuente del aeropuerto consideró que las dificultades también se relacionan con los accesos y la movilidad entre las terminales. Señaló que para quienes no conocen la operación del lugar puede resultar complicado identificar dónde aguardar, cómo trasladarse de un punto a otro o qué alternativa utilizar para continuar su recorrido.

“Hay momentos en los que no sabes muy bien por dónde moverte o qué opción tienes para llegar de una terminal a otra. Si vienes con prisa o traes maletas, esas cosas terminan pesando”, comentó.

La crítica también alcanzó la conectividad del aeropuerto y la infraestructura de transporte de Cancún. El conductor consideró contradictorio que se desarrollen proyectos de movilidad sin que todos tengan una conexión directa con la terminal aérea.

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“Son demasiadas cosas. La desconexión entre uno y otro termina en un hecho: hicieron un tren y no llega al aeropuerto y dices: ¿pero qué les pasa realmente?”, cuestionó.

Aunque reconoció que ha escuchado otras historias y mantiene contacto con personas que trabajan dentro del aeropuerto, aclaró que sus señalamientos parten principalmente de sus propias experiencias como usuario frecuente y conductor.

Después de dos décadas de vivir en Cancún, sostuvo que el aeropuerto terminó convirtiéndose para él en una especie de síntesis de problemas que también observa en otros puntos de la ciudad: movilidad, transporte, vigilancia, costos, infraestructura y atención al usuario. “En un solo lugar veo todo eso”, resumió.