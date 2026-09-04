Detienen a hombre con presunta droga en la colonia La Peña, en Campeche

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en la colonia La Peña, en San Francisco de Campeche, luego de que presuntamente le encontraran varias bolsitas con una posible sustancia ilícita.

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De acuerdo con la información proporcionada por la corporación estatal, la intervención ocurrió durante labores de vigilancia realizadas en este sector de la ciudad. Sin embargo, no se detalló la cantidad ni el tipo de sustancia asegurada.

Tras la detención, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con los indicios localizados.

Será la autoridad ministerial la encargada de efectuar los análisis correspondientes, integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el hombre está relacionado con otros hechos delictivos ni han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias que originaron su revisión.

JGH