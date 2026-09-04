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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre con presunta droga en la colonia La Peña, en Campeche

Un hombre fue detenido por la SPSC en la colonia La Peña, Campeche, al llevar varias bolsitas con presunta droga. Fue puesto a disposición de la FGE para definir su situación.

Por Redacción Por Esto!

4 de sept de 2026

1 min

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Elementos de la SPSC detuvieron a un hombre con dosis de presunta droga en la colonia La Peña de Campeche.
Elementos de la SPSC detuvieron a un hombre con dosis de presunta droga en la colonia La Peña de Campeche. / Especial

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en la colonia La Peña, en San Francisco de Campeche, luego de que presuntamente le encontraran varias bolsitas con una posible sustancia ilícita.

El animal presuntamente intentó saltar la reja tras asustarse por los truenos registrados durante las lluvias de este jueves 3 de septiembre.

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De acuerdo con la información proporcionada por la corporación estatal, la intervención ocurrió durante labores de vigilancia realizadas en este sector de la ciudad. Sin embargo, no se detalló la cantidad ni el tipo de sustancia asegurada.

Tras la detención, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con los indicios localizados.

Será la autoridad ministerial la encargada de efectuar los análisis correspondientes, integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el hombre está relacionado con otros hechos delictivos ni han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias que originaron su revisión.

JGH

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