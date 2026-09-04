Velero vuelca frente a Progreso y Chicxulub; Semar descarta derrame de hidrocarburos

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) realizó un patrullaje marítimo en las inmediaciones de Progreso y Chicxulub para verificar posibles afectaciones ambientales luego de que un velero volcara en la zona.

De acuerdo con la Novena Zona Naval, el incidente ocurrió cuando la embarcación, que tenía el tanque de lastre vacío, experimentó un balanceo pronunciado al momento de izar las velas, lo que provocó que se pantoqueara, es decir, que volcara.

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Ante el hecho, personal Naval de Protección al Medio Ambiente Marino (Promam) llevó a cabo recorridos de inspección a bordo de una embarcación, con el objetivo de detectar posibles derrames de hidrocarburos o sustancias contaminantes.

Tras las revisiones, la Semar informó que no se detectaron derrames de hidrocarburos, sustancias contaminantes ni afectaciones al ecosistema marino.

Por su parte, personal de Resguardo Marítimo Federal (Remafe) de la Capitanía Regional de Progreso realizó recorridos de seguimiento para atender los asuntos administrativos relacionados con el incidente y prevenir riesgos para la navegación.

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La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de sus labores de protección del medio ambiente marino y preservación de los ecosistemas costeros, en coordinación con las autoridades correspondientes.

Para reportar emergencias, la Novena Zona Naval puso a disposición el número 9999600682. También se encuentra disponible la línea de la Secretaría de Marina 8006274621 (800 Marina1).