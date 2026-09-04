Huracán Marie mantiene suspensión de clases y cierre de puertos en Baja California Sur

El Huracán Marie se intensificó durante las últimas horas y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mientras su amplia circulación mantiene efectos sobre la península de Baja California y otras zonas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, la mañana de este viernes 4 de septiembre el centro del ciclón se ubicaba a unos 755 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Marie presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Aunque el pronóstico no prevé que el ojo del huracán toque tierra en México, sus bandas nubosas generan lluvias, viento y oleaje elevado en distintas regiones del occidente y noroeste del país.

¿Qué zonas serán afectadas por el huracán Marie?

En Baja California Sur se esperan lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros, además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora.

También se prevé oleaje de tres a cuatro metros de altura en las costas sudcalifornianas, condición que representa riesgo para embarcaciones menores, actividades turísticas y pesca ribereña.

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Los efectos indirectos también alcanzarán las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, donde las olas podrían ubicarse entre 1.5 y 2.5 metros durante este viernes.

¿Dónde se suspendieron las clases por Marie?

Como medida preventiva, autoridades educativas determinaron la suspensión total de clases en Los Cabos, tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas y otras zonas del municipio.

La medida aplica para todos los niveles educativos y turnos.

En Comondú, en cambio, las actividades escolares se reanudaron después de suspensiones previas.

Cierran puertos por oleaje y fuertes vientos

Protección Civil también dispuso el cierre preventivo a la navegación de embarcaciones menores en distintos puertos de Baja California Sur.

Las restricciones incluyen Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto.

En Colima, la misma medida fue aplicada en el puerto de Manzanillo.

⚠️ 🌀 El centro del #Huracán #Marie de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson, se localiza a 815 km al oeste-suroeste de las costas de la #PenínsulaDeBajaCalifornia. Su circulación reforzará la probabilidad de #Lluvias en #BajaCaliforniaSur. 🤓 Más información de este sistema… pic.twitter.com/RlMGSDLnvk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

Autoridades piden mantener precauciones

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de Marie y han habilitado refugios temporales en municipios de Baja California Sur ante el riesgo de inundaciones o desbordamiento de arroyos.

La recomendación para la población es evitar zonas costeras, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse pendiente de los avisos oficiales.

Aunque Marie se mantiene alejado de tierra, su extensa circulación continuará provocando condiciones adversas durante las próximas horas.

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