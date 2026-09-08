Registro obligatorio de celulares: líneas terminadas en 2 tienen hasta el 15 de septiembre para vincularse

El Registro Obligatorio de Celulares en México avanza por etapas y ahora corresponde a los usuarios cuyas líneas telefónicas terminan en el número 2 completar el proceso de vinculación antes de que venza el plazo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

De acuerdo con el calendario difundido por la autoridad, estas líneas tendrán hasta el miércoles 15 de septiembre de 2026 para realizar el trámite. Quienes no cumplan dentro del periodo correspondiente podrían enfrentar una suspensión temporal del servicio.

El mecanismo busca relacionar cada número telefónico con la identidad de su titular mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP), como parte de las medidas dirigidas a reducir el uso de líneas no identificadas en delitos como la extorsión.

¿Cuál es la fecha límite para celulares terminados en 2?

Los usuarios cuyo número móvil tenga como último dígito el 2 deberán concluir su registro a más tardar el 15 de septiembre.

La disposición aplica sin importar la empresa contratada. Esto incluye líneas de Telcel, AT&T, Movistar y operadores móviles virtuales, siempre que el servicio se encuentre activo en México.

Noticia Destacada Vence primer registro de celulares en Yucatán; líneas terminadas en 0 ya pueden ser suspendidas

La implementación se realiza de forma escalonada. En etapas anteriores correspondió a números terminados en 0 y 1, cuyos titulares tuvieron que regularizar su situación dentro de los plazos marcados.

¿Qué pasa si no se registra el número celular?

Las líneas que no hayan completado la vinculación dentro del periodo asignado pueden enfrentar una suspensión temporal, lo que impediría utilizar normalmente llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

El servicio puede recuperarse una vez que el usuario complete el procedimiento requerido por su compañía telefónica.

La medida forma parte de la estrategia para contar con datos de identificación asociados a las líneas activas y dificultar el uso anónimo de números telefónicos para actividades ilícitas.

¿Qué te falta para vincular tu línea? 🤔



No te quedes sin servicio. Aunque sea temporalmente, es importante que permanezcas comunicado. 🤳



¿Cuándo es tu fecha límite?

Dígito 2 - 15 septiembre

Dígito 3 - 30 de septiembre



Más información: https://t.co/VUdmsZUVEZ#YoRegistro pic.twitter.com/aCQMOKDQed — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 8, 2026

¿Cómo registrar una línea celular con la CURP?

El trámite puede realizarse a través de los portales oficiales de cada compañía telefónica, donde los usuarios pueden consultar las líneas asociadas a su identidad y completar la vinculación mediante la CURP.

Las empresas también ofrecen la opción de acudir de manera presencial a sus centros de atención.

Ante la cercanía de la fecha límite, los usuarios deben revisar el último dígito de su número y, en caso de terminar en 2, verificar que el registro haya quedado completado antes del 15 de septiembre para evitar afectaciones en el servicio.

IO