Abuelita sobrevive de milagro tras perder el control de su auto y volcar en la vía Muna-Abalá

Una mujer de la tercera edad salvó la vida milagrosamente luego de que el vehículo que conducía se le estallara un neumático, situación que derivó en una aparatosa salida de camino y posterior vuelco.

El percance vial se registró aproximadamente a las 07:00 horas a la altura del kilómetro 203, dentro del tramo que conecta a los municipios de Muna y Abalá.

La protagonista del incidente fue identificada como Carmen C. T., de 73 años de edad, quien transitaba a bordo de su automóvil compacto Suzuki, color gris, con placas del estado de Yucatán.

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De acuerdo con el testimonio recabado por los cuerpos de seguridad en el lugar de los hechos, la automovilista avanzaba de manera habitual cuando repentinamente escuchó un fuerte estallido.

La llanta delantera del costado derecho reventó de forma intempestiva, lo que provocó que el manubrio tirara violentamente hacia un costado e hiciese imposible a la abuelita mantener la trayectoria recta del Suzuki.

Sin control sobre el volante, la unidad abandonó la carpeta asfáltica a gran velocidad, adentrándose en el terreno acotado donde dio giros hasta quedar depositada entre la densa maleza a la orilla. Los avisos de emergencia realizados por otros conductores que transitaban a esa hora por la zona movilizaron de inmediato a los elementos de las corporaciones locales.

Unidad destrozada

Al llegar al sitio del siniestro, los agentes policiales se temían lo peor debido a las condiciones en las que quedó la unidad, la cual presentaba severos daños en la carrocería, el panorámico estrellado y la suspensión completamente destrozada.

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Para alivio de los rescatistas, la señora Carmen consiguió salir por su propio pie de la cabina y, luego de ser valorada por los paramédicos, se confirmó que sólo presentó golpes contusos menores y un fuerte susto.

Los efectivos procedieron a abanderar el área para evitar otro incidente debido al flujo de automotores matutinos.

El tránsito se mantuvo parcialmente controlado durante más de una hora mientras se realizaban las labores correspondientes, en espera de la llegada del servicio de remolque y de la compañía aseguradora para el deslinde de responsabilidades y el retiro de la unidad siniestrada.