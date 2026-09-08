CFE anuncia apagón de seis horas este 8 de septiembre; estas son las zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevará a cabo este martes 8 de septiembre de 2026 trabajos de mantenimiento en su infraestructura, por lo que habrá una suspensión temporal del suministro eléctrico durante aproximadamente seis horas.

El corte está programado de 10:00 a 16:00 horas, periodo en el que personal de la CFE realizará labores en la red eléctrica. El servicio permanecerá interrumpido mientras se desarrollen los trabajos, por lo que los usuarios contemplados deberán tomar previsiones.

La interrupción no corresponde a una falla inesperada, sino a una suspensión programada para permitir que las tareas se realicen bajo condiciones de seguridad.

¿Dónde habrá corte de luz este 8 de septiembre?

El apagón se realizará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde varias colonias y sectores quedarán temporalmente sin energía eléctrica.

Entre las zonas contempladas se encuentran Centro, Santa Lucía, San Antonio, Guadalupe, Cuxtitali, La Garita y La Candelaria, además de áreas aledañas.

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Quienes viven o tienen establecimientos en estos puntos deberán considerar la suspensión entre las 10:00 y las 16:00 horas.

¿Por qué la CFE realizará el apagón?

La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Este tipo de intervenciones puede requerir que el suministro sea interrumpido temporalmente para garantizar la seguridad del personal que realiza las maniobras y de la propia red.

¿A qué hora regresará la luz?

La CFE contempla concluir las labores alrededor de las 16:00 horas de este martes.

Sin embargo, el restablecimiento dependerá de la evolución de los trabajos, por lo que el servicio podría regresar antes o después del horario previsto.

Durante el corte, se recomienda cargar previamente celulares, computadoras y baterías externas, además de desconectar equipos electrónicos sensibles y mantener cerrados refrigeradores y congeladores el mayor tiempo posible.

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