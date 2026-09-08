“Ellos controlan el 90 por ciento": Trabajadores denuncian presunto pirataje en el Aeropuerto de Cancún

El llamado pirataje en las inmediaciones del aeropuerto se ha convertido en una de las principales inconformidades entre trabajadores de la terminal, quienes advirtieron que la captación irregular de pasajeros en las zonas de llegadas puede afectar directamente la experiencia de los turistas y la imagen de uno de los principales accesos al Caribe mexicano.

Trabajadores de las instalaciones, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias, señalaron que el problema es particularmente visible cuando los pasajeros salen de las áreas de llegadas, donde operadores buscan abordarlos directamente para ofrecerles servicios de transporte.

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Los empleados consultados cuestionaron los mecanismos de vigilancia y control dentro de la terminal y señalaron directamente a Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), empresa encargada de la operación de las instalaciones, por una presunta tolerancia a estas prácticas

“Ellos controlan el 90 por ciento del pirataje”, aseguró uno de los trabajadores entrevistados. Sin embargo, no existe información oficial que permita confirmar este porcentaje ni establecer que Asur sea responsable de esa proporción del transporte irregular.

Otro de los empleados consideró que una parte importante de los servicios señalados como irregulares estaría relacionada con los mecanismos de operación y supervisión existentes dentro del propio aeropuerto, situación que, desde su perspectiva, genera dudas sobre la separación entre quienes administran los espacios aeroportuarios, obtienen ingresos por determinados trabajos y tienen facultades para impedir que prestadores no autorizados capten pasajeros.

Algunos prestadores de servicios no descartaron que el corporativo obtenga beneficios / Liza Vera

“Son juez y parte”, expresó otro transportista consultado.

Los trabajadores consideraron que el principal afectado termina siendo el visitante, particularmente quienes llegan por primera vez a Cancún y se encuentran con operadores que buscan convencerlos de contratar un traslado desde las áreas de llegadas.

Para quienes visitan Cancún, el aeropuerto representa el primer contacto físico con el destino, por lo que las condiciones de seguridad, orden y atención que encuentran al llegar pueden influir en la percepción que tienen de la ciudad.

Los trabajadores consideraron que la presencia de transporte irregular no solamente representa una problemática operativa, sino también un asunto que puede terminar afectando la imagen turística del destino.

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Información corporativa de Asur establece que la empresa obtiene ingresos de diversos operadores de vehículos comerciales que prestan servicios en sus aeropuertos, entre ellos taxis, autobuses y otros proveedores de transporte terrestre.

La compañía señala en sus documentos corporativos que dentro de sus instalaciones operan distintas dependencias gubernamentales, aerolíneas, proveedores de servicios complementarios y otros concesionarios que no se encuentran bajo su control directo.

Asur también establece que las tarifas de acceso de determinados prestadores permanentes de transporte terrestre, como los taxis, son actividades reguladas.

En su información pública sobre los servicios disponibles en el Aeropuerto Internacional de Cancún, la empresa identifica servicios de taxi en las terminales 2 y 3, mientras que el de autobuses ADO tiene presencia en la 2, 3 y 4.

Los trabajadores consideraron necesario aclarar: ¿quién tiene la responsabilidad efectiva de impedir que prestadores no autorizados capten pasajeros en las zonas de llegadas?

Empleados pidieron aclarar quién debe supervisar a los conductores irregulares / Liza Vera

Malas condiciones

A los cuestionamientos relacionados con el transporte irregular se sumaron señalamientos sobre las condiciones físicas de algunas áreas de las terminales del aeropuerto internacional.

Los jornaleros consultados mencionaron la presencia de filtraciones y goteras durante las lluvias, una situación que consideran incongruente con la importancia que tiene el aeropuerto para la actividad turística y económica de Quintana Roo.

Para los empleados, ambos problemas -el transporte irregular y las condiciones de determinadas áreas de la terminal- terminan formando parte de una misma preocupación: la imagen que reciben los visitantes al llegar a uno de los destinos turísticos más importantes de México.