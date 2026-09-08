Falla eléctrica dejó sin agua a más de 90 colonias y fraccionamientos de Mérida, reporta la Japay

Habitantes de diferentes sectores de Mérida llevan varias horas con baja presión o suspensión temporal del servicio de agua, luego de que una falla en el suministro de energía eléctrica obligara a detener las operaciones de la Planta Mérida I.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja en la zona para realizar las maniobras necesarias y restablecer la energía.

La dependencia señaló que una vez recuperado el suministro eléctrico será posible reanudar la operación de la planta y avanzar hacia la normalización del servicio de agua potable.

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Estas son las colonias de Mérida afectadas por el corte de agua

Las afectaciones se concentran en las zonas cuya red de distribución recibe agua directamente de la Planta Mérida I. Entre las colonias que podrían registrar baja presión o falta de agua se encuentran:

Adolfo López Mateos, Alcalá Martín, Azcorra, Buenavista, Canto, Carrillo y Ancona, Centro, Chuburná de Hidalgo, Chuminópolis, Cinco Colonias, Delio Moreno Cantón, Dolores Otero, Esperanza, Felipe Carrillo Puerto Norte, Ferrocarrileros, García Ginerés, Inalámbrica, Industrial, Jesús Carranza, Las Palmas (Petcanché), Lázaro Cárdenas, Libertad, Lourdes Industrial, Máximo Ancona, Mayapán, Melitón Salazar, Mercedes Barrera, México, Miguel Alemán, Miraflores, Morelos Oriente y Mulsay.

También se encuentran Nueva Mulsay, Nueva Sambulá, Obrera, Pensiones, Petcanché, Roma, Sambulá, San Damián, San Esteban, San José, San Nicolás, Santa Rosa, Vicente Solís y Yucatán.

¿Qué fraccionamientos tendrán problemas con el agua?

La interrupción también podría afectar a numerosos fraccionamientos y unidades habitacionales abastecidos por la Planta Mérida I.

Entre ellos están Álamos Nueva Alemán, Conjunto Habitacional Colonias, El Fénix, El Pedregal, Itzáes, Itzimná, Itzimná Lotificación, Jardines de Mérida, Jardines de Miraflores, Jardines de San Sebastián, La Huerta, La Quinta, Las Arboledas, Las Flores (Nueva Alemán), Las Palmeras II, Los Cocos, Los Reyes, Lotificación Itzimná 229, Lourdes, Madrid, Manola y Montejo.

La lista continúa con Morelos ISSSTE-FOVISSSTE I y II, Noria II (Miguel Alemán), Nueva Alemán 3ra Etapa, Palmeras, Paseo de las Fuentes, Pedregales de Tanlúm, Privada del Carmén, Privada del Maestro, Privada García Ginerés, Privada Las Palmas (Santa Rosa), Privada Palmeras I, Quinta Santa Rosa, Quinta Valencia y Reparto Dolores Patrón Peniche.

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También se contemplan Salvador Alvarado, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santa Cecilia, Santa María de Guadalupe, Señorial, Trava Quintero, Unidad Morelos, Villa Fontana, Villas La Macarena y Waspa.

Ante la posibilidad de que el suministro permanezca afectado temporalmente, la Japay pidió a los habitantes de estas zonas cuidar el agua almacenada en tinacos y cisternas.

También recomendó evitar el uso del líquido en actividades no esenciales hasta que la presión y el suministro se normalicen.

La dependencia mantiene el seguimiento de los trabajos de la CFE y pidió a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones que se publiquen en sus canales oficiales, entre ellos @japayoficialmx en Instagram y la página de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán en Facebook.