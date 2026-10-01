Camioneta choca contra Nissan March durante retorno en avenida de Ciuadd del Carmen

Un percance vial registrado la mañana de este jueves sobre la avenida Boquerón del Palmar, cerca de la zona conocida como el barco del Galeón, dejó daños materiales menores y afectaciones momentáneas a la circulación.

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El accidente ocurrió a la altura de la avenida 55, donde el conductor de una camioneta MG de color blanco, con placas de circulación DKA-956-C del estado de Campeche, intentó realizar una maniobra de retorno hacia la izquierda con la intención de regresar rumbo a Playa Norte.

Durante la maniobra, la camioneta impactó por alcance la parte trasera de un Nissan March de color plata, con placas DJF-971-B del mismo estado, que circulaba con dirección hacia la glorieta del Galeón.

Tras el impacto, ambos conductores detuvieron la marcha y las unidades quedaron ocupando dos carriles de circulación, lo que generó congestionamiento vehicular en este punto durante algunos minutos.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas y los daños fueron menores. Los involucrados dialogaron en el lugar y, mediante sus respectivas aseguradoras, llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.

Una vez concluido el procedimiento y al no existir inconformidad entre las partes, los conductores retiraron sus vehículos y la circulación volvió a normalizarse en la zona.

JGH