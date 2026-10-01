Nacional Monte de Piedad termina huelga tras casi un año; reabrirá sucursales el 7 de octubre

La huelga en Nacional Monte de Piedad llegó a su fin después de casi un año de suspensión de actividades presenciales. El conflicto laboral, que comenzó el 30 de septiembre de 2025, concluyó el 30 de septiembre de 2026 tras más de 70 reuniones de negociación entre la institución, el sindicato y autoridades laborales.

La salida se concretó después de que ambas partes aceptaron sujetarse a un dictamen integral elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para resolver los puntos que todavía mantenían diferencias.

El conflicto estuvo relacionado con aspectos del Contrato Colectivo de Trabajo, entre ellos la cobertura de plazas vacantes, promociones, ascensos y reorganización de plantillas. Nacional Monte de Piedad había manifestado meses antes su disposición a analizar el mecanismo propuesto por la autoridad laboral para encontrar una salida.

¿Cuándo reabrirá Nacional Monte de Piedad?

Aunque la huelga terminó, las sucursales no abrirán inmediatamente. La institución informó que retomará la atención al público el miércoles 7 de octubre de 2026.

El horario anunciado será de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. También se habilitó un sistema para agendar citas antes de acudir a las instalaciones.

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Con la reapertura, los clientes podrán nuevamente realizar operaciones como empeños, pagos, refrendos y recuperación de artículos.

¿Qué pasará con las prendas empeñadas durante la huelga?

Nacional Monte de Piedad aseguró durante el conflicto que las prendas permanecieron resguardadas y con cobertura de seguro en sus sucursales.

La institución anunció además 45 días sin cobro de intereses para facilitar la regularización de determinados empeños una vez que se reanude el servicio presencial. También actualizó fechas de pago y comercialización para contratos afectados por la suspensión.

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Durante la huelga, las 302 sucursales del país permanecieron cerradas y se mantuvieron disponibles algunos canales alternos de pago.

El fin del conflicto abre ahora una etapa de normalización operativa, con el 7 de octubre como fecha clave para el regreso de clientes y trabajadores a las sucursales.

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