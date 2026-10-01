Clima en Yucatán 2 de octubre: Probabilidad de lluvias fuertes aumentará este viernes por la tarde

La probabilidad de lluvias continuará en Yucatán durante este viernes 2 de octubre, la cual se espera que se mantenga durante todo el fin de semana.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, la interacción de la nueva Onda Tropical con el calentamiento diurno de la superficie y una circulación ciclónica en altura, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Por su parte, Protección Civil Yucatán (Procivy) exhortó a la población de todo el estado a extremar precauciones después del mediodía durante el viernes 2 al domingo 4 de octubre.

Las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán a partir de hoy y hasta el próximo 4 de octubre, consúltalas en el #Pronóstico extendido ⬇️ https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/AT7S7vEi7J — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2026

También, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h.

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En Mérida, la temperatura máxima rondará los 36° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 24 y 35° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 24 y 33° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 24 y 33°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 23 y 33°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

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Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.