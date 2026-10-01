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Motociclista se estrella contra automóvil y termina sobre el parabrisas en Ciudad del Carmen

Un motociclista salió proyectado contra un parabrisas tras sufrir un corte de circulación en la avenida Concordia; al no haber acuerdo, el caso se turnó a la Fiscalía.

Por Israel Lozano

1 de oct de 2026

1 min

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Un motociclista resultó herido tras un choque sobre la avenida Concordia con avenida de los Deportes.
Un motociclista resultó herido tras un choque sobre la avenida Concordia con avenida de los Deportes. / Israel Lozano

Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito registrado sobre la avenida Concordia, en el cruce con la avenida de los Deportes, en la colonia Asa Poniente.

Un choque por alcance sobre la avenida Boquerón del Palmar generó caos vial leve durante la mañana de este jueves.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el motociclista circulaba a bordo de una motocicleta Pulsar de color negro cuando el conductor de un automóvil Suzuki negro, con placas DJZ-029-C del estado de Campeche, presuntamente realizó una maniobra para cruzar la vialidad sin respetar la preferencia de paso.

La maniobra provocó un corte de circulación a la motocicleta, cuyo conductor no pudo evitar el impacto y terminó estrellándose contra el costado del automóvil. Debido a la fuerza del choque, el motociclista salió proyectado y terminó golpeando el parabrisas del Suzuki.

El motociclista transitaba a bordo de una unidad marca Pulsar de color negro al momento del impacto.
El motociclista transitaba a bordo de una unidad marca Pulsar de color negro al momento del impacto. / Israel Lozano

Como consecuencia, presentó una lesión sangrante en el brazo derecho. El conductor del automóvil, quien manifestó ser paramédico, le brindó atención inicial y señaló que se encontraba estable y que la lesión, aparentemente, no representaba gravedad.

Posteriormente arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y peritos de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron ambas unidades, trasladándolas al corralón.

La Fiscalía de Campeche investigará si el robo violento en una gasolinera tiene relación con un incidente posterior en el Hospital General de Especialidades.

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Al no existir un acuerdo entre los involucrados para la reparación de los daños, el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades. No se reportaron personas detenidas por estos hechos.

JGH

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