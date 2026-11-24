Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró esta noche luego de que se reportara al número de emergencias 911 la presunta privación de la libertad de un hombre, quien presuntamente era mantenido en contra de su voluntad dentro de la cajuela de un automóvil estacionado en las inmediaciones de una tienda denominada Gomar, ubicada en el cruce de la avenida Chac Mool y Niños Héroes.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades que acudieron al llamado de auxilio, el alertamiento ingresó a la central de emergencias tras el reporte ciudadano que advertía sobre una persona al interior del compartimento trasero de una unidad estacionada en el citado punto. Al arribar al sitio, los elementos policiacos localizaron a un masculino de aproximadamente 30 años, quien había salido de la cajuela del vehículo.

Según la versión preliminar proporcionada por el afectado a los agentes en el lugar, momentos antes se encontraba estacionado a unas cuadras del sitio realizando una revisión a su vehículo, debido a que la unidad había comenzado a presentar fallas mecánicas. Fue en esas circunstancias cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes presuntamente lo amagaron para obligarlo a ingresar a la parte trasera del auto específicamente en el área de la cajuela.

Noticia Destacada Usan patrullas para transporte de ciudadanos ante caos por lluvias en Cancún

El joven refirió que, tras ser sometido, los individuos lo mantuvieron en el interior del compartimento y realizaron diversos recorridos por distintas vialidades durante varios minutos, sin que se precisara el trayecto exacto ni el número de participantes en el hecho. Posteriormente, los presuntos responsables dejaron el automóvil abandonado en el área de estacionamiento del establecimiento comercial antes mencionado, retirándose del lugar antes de la llegada de las fuerzas del orden.

Elementos de las corporaciones policiacas brindaron los primeros auxilios y atención inmediata al ciudadano, verificando que no presentaba lesiones físicas ni huellas de golpes visibles, aunque sí se encontraba visiblemente alterado y asustado por lo sucedido.

Tras asegurar el perímetro y recabar los datos iniciales del reporte, los uniformados acompañaron y escoltaron al afectado hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para que formalizara su denuncia correspondiente en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos.