Elementos de la policía Municipal realizaron la detención de un sujeto identificado como Eduardo “N”, señalado como presunto objetivo prioritario por su probable participación en decenas de robos con violencia perpetrados contra establecimientos comerciales en distintos puntos de la ciudad.

Los hechos se registraron durante un patrullaje preventivo en las inmediaciones de la Región 229, cuando los agentes policiales detectaron un vehículo compacto marca Nissan, tipo March, cuyo conductor circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras temerarias que ponían en riesgo la integridad física de peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

Ante la flagrante infracción al reglamento de tránsito y el peligro latente, los uniformados le marcaron el alto mediante señales audibles y visibles. Sin embargo, al descender de la unidad para realizar la inspección preventiva correspondiente, el individuo adoptó una actitud evasiva y sumamente agresiva, lanzando insultos y agrediendo físicamente a los oficiales con el objetivo de evitar la revisión y darse a la fuga.

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Tras aplicar los protocolos de actuación policial y el uso legítimo y proporcional de la fuerza, los elementos lograron controlar la situación y proceder al formal aseguramiento de quien se identificó como Eduardo “N”. Posteriormente, al verificar su estatus legal y consultar sus datos generales a través del sistema de Plataforma México, las autoridades confirmaron que el detenido contaba con un amplio historial delictivo y múltiples señalamientos en su contra.

De acuerdo con los registros de inteligencia y análisis delictivo, el presunto implicado estaría directamente relacionado con al menos 30 robos cometidos con violencia en perjuicio de diversas cadenas comerciales y tiendas de conveniencia, entre las que destacan sucursales de Oxxo, Farmacias Guadalajara, Dunosusa y Súper Willys. Asimismo, las autoridades informaron que existen diversos registros videográficos captados por cámaras de seguridad que lo vinculan de manera directa con dichos atracos.

Finalmente, Eduardo “N”, junto con el vehículo asegurado, fue trasladado a las instalaciones de la corporación para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de integrar los datos de prueba correspondientes y dar seguimiento al menos a 20 carpetas de investigación vigentes en las que figura como presunto responsable, a fin de determinar su situación jurídica conforme a derecho.