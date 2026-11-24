Un aparatoso accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo particular dejó como saldo una mujer lesionada y daños materiales de consideración, la tarde de este martes en la colonia Luis Donaldo Colosio.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida 30 con calle 50, uno de los puntos de constante movimiento vehicular en esta zona de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el sitio, el conductor de un automóvil Chevrolet Chevy Monza circulaba por la vialidad e intentó realizar una maniobra de retorno en sentido contrario sin percatarse de la proximidad de una motocicleta, provocándole un repentino corte de circulación.

Debido a lo imprevisto del movimiento, el motociclista no logró frenar a tiempo e impactó de lleno contra la unidad compacta. Tras el golpe, la motocicleta perdió estabilidad y derrapó varios metros, lo que provocó que ambos tripulantes cayeran aparatosamente sobre la cinta asfáltica. En el percance, una mujer que viajaba como acompañante resultó con diversas lesiones, mientras que la frágil unidad y el automóvil registraron daños visibles en su carrocería.

Testigos que presenciaron el incidente dieron aviso inmediato al número de emergencias 911, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio. Al sitio arribaron paramédicos a bordo de una ambulancia, quienes brindaron atención prehospitalaria y los primeros auxilios a ambos tripulantes de la motocicleta, así como una revisión preventiva al conductor del vehículo particular.

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Tras la valoración médica en el lugar, los socorristas determinaron que ninguno de los lesionados requería traslado a un hospital, ya que únicamente presentaban golpes contusos y escoriaciones superficiales en distintas partes del cuerpo.

Durante varios minutos, la circulación en el cruce de la avenida 30 con calle 50 se vio parcialmente afectada mientras se atendía la emergencia y se aseguraba el perímetro para evitar otro percance.

Más tarde, peritos de la Dirección de Tránsito Municipal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el levantamiento de indicios y efectuar el deslinde de responsabilidades correspondiente, además de coordinar el retiro de las unidades involucradas.