Exhiben a presunto “motoacosador” en Campeche; lo acusan de tocar a mujeres

La difusión de reportes y de un video de vigilancia sobre un motociclista señalado por presuntos actos de acoso en la vía pública ha causado indignación y preocupación entre habitantes de la capital, quienes pidieron a las autoridades correspondientes identificar al sujeto y esclarecer los hechos.

De acuerdo con señalamientos difundidos en redes sociales, el hombre se desplazaría en una motocicleta Italika FT150 GTS, gris con negro, sin placas visibles y con la leyenda “GPS” en la parte trasera. También se afirma que lleva dos cascos oscuros, uno cerrado que lleva puesto y otro abierto en el brazo derecho, elemento que emplea para simular que espera a un pasajero. La descripción no ha sido confirmada oficialmente y, hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una persona detenida por estos hechos cometidos en la vía pública.

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Su presunto modo de operar consiste en aproximarse a baja velocidad a las mujeres simulando pedir una dirección o entablar conversación, para posteriormente exhibir sus partes íntimas y realizar tocamientos sin consentimiento de las víctimas antes de darse a la fuga.

Videos en redes sociales muestran al sujeto cuando se acerca a una menor para presuntamente acosarla; no obstante, las acusaciones sobre lo ocurrido no han sido confirmadas por las autoridades competentes.

Ciudadanas y usuarios de redes sociales pidieron a las corporaciones de seguridad revisar los reportes, verificar las imágenes disponibles y reforzar la vigilancia en las zonas donde se habrían registrado los incidentes. También solicitaron que cualquier persona que cuente con información la haga llegar a las autoridades para darle atención inmediata.

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Los actos sexuales sin consentimiento pueden constituir delitos; su calificación depende de las circunstancias y de la investigación ministerial. La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) permite iniciar una predenuncia digital por delitos como abuso sexual y acoso sexual mediante su plataforma Naat’s. La institución también precisa que la predenuncia es un primer paso y que posteriormente debe ratificarse ante el Ministerio Público.

Las autoridades tampoco han confirmado públicamente que exista una serie de agresiones atribuibles. Familiares de posibles víctimas y testigos pueden aportar fechas, lugares, descripciones y registros audiovisuales directamente a la Fiscalía para facilitar la investigación, sin exponer públicamente a las personas afectadas.