Mujer resulta lesionada tras choque de camioneta contra motocicleta en la colonia Benito Juárez

Una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital con lesiones en la cadera, luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante fuera impactada por alcance por el conductor de una camioneta sobre la avenida Periférica, en el cruce con la avenida 10 de Julio, a escasos metros del Reloj de las Tres Caras, en la colonia Benito Juárez.

El accidente ocurrió cuando un hombre y una mujer se desplazaban a bordo de una motocicleta particular marca Italika, con placas locales, en dirección hacia la glorieta del Reloj de las Tres Caras. Sin embargo, durante su trayecto fueron impactados por la parte trasera por una camioneta Ford de color negro, con placas del estado.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor de la camioneta presuntamente no guardó la distancia de seguridad correspondiente, lo que habría provocado la colisión contra la unidad de dos ruedas.

Tras el impacto, la mujer se golpeó fuertemente la cadera contra una estructura metálica instalada en la parte trasera de la motocicleta, utilizada como soporte para transportar una nevera. Debido al dolor intenso que presentó después del percance, quedó imposibilitada para continuar moviéndose por sus propios medios.

La mujer se golpeó contra una estructura metálica. / Por Esto.

Minutos después arribaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios. Con el apoyo de sus familiares, la lesionada fue colocada en una camilla y posteriormente subida a una ambulancia para ser trasladada a un centro hospitalario, donde recibiría atención médica.

Mientras tanto, en el sitio permanecieron sus familiares y los conductores involucrados, a la espera de la llegada de los peritos de Tránsito para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del accidente.

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Asimismo, se esperaba la intervención de la aseguradora de la camioneta, con la intención de que las partes involucradas pudieran llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y los gastos derivados de las lesiones sufridas por la mujer.

El percance generó expectación entre quienes transitaban por este sector de la ciudad, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

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